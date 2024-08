Corea del Sud voragine inghiotte auto | due persone ferite Le immagini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unaha inghiottito un'a Seul, causando il ferimento delle dueche si trovavano a bordo. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.20 ora locale. Mentre un SUV procedeva lungo una strada a quattro corsie della capitale sudna, la carreggiata è crollata sotto all', ferendo gravemente il conducente ottantenne e una passeggera settantenne. La donna è stata salvata in stato di arresto cardiaco. Entrambi i feriti, dopo essere stati estratti dall', sono stati trasportati in un ospedale vicino. L'ufficio distrettuale locale e il governo metropolitano di Seul indagheranno sulla causa esatta dell'incidente.