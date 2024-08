Belen sbattuta in copertina in mutande | la vergognosa cover indigna il web ecco la foto incriminata

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 29 agosto 2024)è al centro di una grossa polemica, suo malgrado. In realtà il web solidarizza con la conduttrice: ma cosa è successo? C’entra una suain! Sulladel settimanale Nuovo, di Riccardo Signoretti,Rodriguez è stataalla mercé di tutti letteralmente in: si tratta di uno scatto fatto da qualche paparazzo e non di unacondivisa direttamente dalla showgirl argentina. L’immagine è sgradevole e per niente necessaria. Su Nuovo vediamopasseggiare per le vie di Milano con una gonna corta che – a causa del forte vento – viene sollevata quasi senza che la conduttrice se ne accorga. La folata, però, ha messo in mostra le mutandine della Rodriguez che Riccardo Signoretti ha pensato bene di sbattere insul suo magazine.