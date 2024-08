Tempesta di fulmini a Roma una 45enne viene colpita a San Basilio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Forte maltempo a– A Sanuna donna è statada un fulmine durante un temporale che ha colpito la Capitale ieri, martedì 27 agosto. Dopo lo spaventoso incidente laè stata ricoverata in ospedale. Come è successo e come sta ora.() Leggi anche: Frana nella cittadina: mamma e figlio dispersi, trascinati dal fango (VIDEO) Leggi anche: Addio caselli autostradali: cambia tutto, come funziona il nuovo sistema Il maltempo colpisce la Capitale Le condizioni meteo continuano a portare disagi e danni al Paese: nella giornata di ieri, in particolare, una bomba d’acqua ha colpitocausando allagamenti nella zona est. Le immagini diffuse nelle ultime ore mostrano la strada Tiburtina completamente allagata oltre ad altri danni come alberi e pali della luce caduti.