Sergio Bonelli Editore presenta VIAGGIO NOTTURNO I SOTTERRANEI di VANNA VINCI

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arriva in libreria e fumetteria il prossimo 30 agosto la terza parte della quadrilogia con cuiprosegue nel suo. Dopo La casa e La Bambina, in questo terzo episodio, intitolato I, il rapporto che lega Jana a Lupo e al richiamo del sangue si fa sempre più stretto e la relazione con la donna dello specchio e la bambina diventa profonda e misteriosa. Ma è durante una festa nei, in cui tutto sembra fermo agli anni Ottanta, che Jana scopre di avere un potere a lei sconosciuto, connesso con la giovinezza e la forza del sangue. Tutto questo la porterà a immergersi nelle profondità del tempo e del ricordo fino a raggiungere luoghi misteriosi e ancestrali.