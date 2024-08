San Filippo al voto Tonelli | Lista unica

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Alle elezioni del giugno scorso era stato il primo dei non eletti. Ma da qualche ora è tornato a far parte del consiglio comunale di Folignano: Danieletorna in assise e lo fa al posto di Serena Accorsi che, in quanto assessore, ha deciso di lasciargli il posto da consigliere in maggioranza. Ex presidente della Provincia, seppur per un mese, nel novembre del 2021, tra l’addio di Fabiani e l’avvio di Loggi. Il suo rientro in consiglio, tra l’altro, lo renderà candidabile anche per le prossime elezioni provinciali, trattandosi tra l’altro di un consigliere provinciale uscente. Elezioni che ci saranno il 29 settembre, ma entro l’8 dovranno essere presentate le liste. A votare saranno tutti i sindaci e i consiglieri dei 33 Comuni del Piceno. Varrà ilponderato, in ragione dell’indice assegnato ai Comuni in base al numero degli abitanti.