' Rivista l' incriminazione di Trump per il 6 gennaio'

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il procuratore speciale Jack Smith non molla e rivede l'contro Donaldper l'assalto a Capitol Hill del 6, tenendo conto della decisione della Corte Suprema sull'immunità . Una mossa che apre la strada a una nuova battaglia legale con i legali dell'ex presidente sulla definizione di immunità presidenziale dettata dall'Alta Corte. I legali dell'ex presidente, secondo Cnn, sono stati colti di sorpresa: si attendevano l'atto di accusa sostitutivo ma credevano che sarebbe arrivato in autunno. "Un gran giurì federale del Distretto di Columbia ha restituito un atto di accusa sostitutivo, nel quale l'imputato è accusato degli stessi reati penali imputati nell'atto d'accusa iniziale", si legge nei documenti depositati in tribunale.