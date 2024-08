Regione i consiglieri Di Fenza-Venanzoni | Grave licenziamento operatori socio sanitari

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildeglidelle Cooperative rappresenta unaperdita per la collettività. Sono tutti professionisti che hanno prestato la propria attività durante l’emergenza pandemica senza mai fare un passo indietro, nonostante i rischi, la paura, l’isolamento, a volte la morte e che oggi si ritrovano di fronte al baratro del. Noi, però, non vogliamo e non possiamo lasciarli cadere ed è per questo motivo che chiediamo alle Aziendee Locali dellaCampania di introdurre nei prossimi bandi di concorso una quota di riserva pari al 50% in favore deglidelle Coop Sociali” – è quanto affermano in una nota Pasquale Die Diegoregionali.