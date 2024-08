Provoca incidente con l’auto e fugge via

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) SPOLETO – Ancora unin moto sulla strada tra Spoleto e Norcia. La Statale "Tre Valli" è stata più volte luogo di incidenti che hanno visto coinvolti motociclisti, sinistri anche mortali o particolarmente gravi. Questa volta però l’ennesimo centauro costretto a ricorrere alle cure dell’ospedale è finito a terra per evitare un violento scontro con un’auto sul vecchio tracciato della strada che da Spoleto conduce a Norcia e per la precisione in prossimità della frazione di Caprareccia. L’si è verificato domenica pomeriggio, mentre l’uomo procedeva in direzione Spoleto. Giunto all’altezza di una curva per evitare una vettura che probabilmente aveva invaso la corsia di marcia è caduto in terra rovinosamente. A prestare i primi soccorsi è stato un passante, che, vista la situazione si è fermato ed ha dato l’allarme al 118.