No Don Massimo di Casale Monferrato non ha picchiato due rom

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il 29 maggio 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede la foto di un prete con, in sovraimpressione, la seguente descrizione: «Lui è Dondie ha ridotto sulla sedia a rotelle due rom che avevano rubato le offerte!» La notizia è falsa e circola online almeno dal 2016. La foto originale proviene dall’edizione 2007 del “Calendario Romano” del fotografo Pietro Pazzi. Il calendario, in bianco e nero, è pensato per i turisti di Roma e raccoglie foto di personaggi in abito talare e informazioni varie sulla città. Come afferma lo stesso Pazzi, non tutti i soggetti sono sacerdoti. Inoltre, nell’elenco dei sacerdoti della Diocesi di, in Piemonte, non è presente alcun prete di nome, e non ci sono riscontri della notizia secondo la quale un prete con tale nome avrebbe aggredito due persone rom.