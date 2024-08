Monica De Gennaro | Ho lasciato casa a 12 anni a Vicenza ho subito discriminazioni perché ero del Sud

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Decapitana della Nazionale femminile di pallavolo che ha vinto alle Olimpiadi. Trentasette, è di Sant’Agnello, Penisola sorrentina. Su Repubblica Napoli c’è una bella intervista a firma Mariella Parmendola. Ne riportiamo qualche risposta. Ha rimpiantiDe? Ha dovuto fare tante rinunce?«È la vita che ho voluto sin da piccola. Non ho rimpianti. Certo ho ricordi diversi dagli altri della mia infanzia e adolescenza. In gita scolastica non sono mai andata. Quando i miei compagni di scuola partivano per la gita io dovevo allenarmi, restavo in palestra». È stata questa la parte più difficile?De: «No. È stato duro il primo anno al Nord, lasciare la mia famiglia e Sant’Agnello dove ho trascorso i miei primi 14. Sei piccola, ti ritrovi a dovere iniziare tutto daccapo. Mi sono trasferita a, dove sono rimasta sette