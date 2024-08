Industria ancora in negativo -37% su base annua | ingrosso e riparazione di auto affossano i dati

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A giugno il fatturato dell’sale dello 0,1% in termini di valore, mentre in volume si osserva una diminuzione dello 0,7%. Sutendenziale a giugno 2024, il fatturato dell’, corretto per gli effetti di calendario, registra una flessione sia in valore (-3,7%) sia in volume (-3,3%). Lo affermano i nuoviIstat. Sul mercato interno si rilevano cali dell’1,0% in valore e dell’1,6% in volume, mentre sul mercato estero si registrano aumenti del 2,2% in valore e dell’1,0% in volume. Nel settore dei servizi, si nota una riduzione dello 0,7% in valore e dell’1,0% in volume. Inel settorele A giugno 2024, l’andamento del fatturato dell’estrattiva e manifatturiera, così come quello dei servizi, ha mostrato dinamiche contrastanti tra i valori e i volumi, sia sumensile che tendenziale.