Il ritorno alla musica di Shawn Mendes

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo un lungo periodo di assenza dalle scene,è pronto a tornare con il nuovo album, ‘’, disponibile dal 18 ottobre 2024, anticipato dal singolo “Why Why Why” e dal brano “Isn't That Enough”, entrambi condivisi su tutte le piattaforme digitali già dal 9 agosto scorso. IldiIntitolato semplicemente con il suo nome di battesimo, il nuovo disco disi presenta al pubblico come il suo progetto più personale. Il quinto album in studio del cantautore multiplatino (tra i numeri, 23 dischi di platino e 7 dischi d’oro in Italia) ha preso ispirazione e spunto dai suoi viaggi e dalle esperienze degli ultimi anni, dopo la cancellazione del suo tour del 2022.