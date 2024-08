Il Palio dei Bracieri è di Santini | Marchio registrato a suo nome quando era il ‘creativo’ di Ricci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Pesaro, 28 agosto 2024 – Ildeiè proprietà privata e ilse lo è intestato Massimiliano. Il brand quindi è suo e se lo gestisce lui. Misterè stato l’ideologo degli eventi della passata legislatura di Matteo: è stato lo stesso sindaco a volerlo nel proprio staff come coordinatore delle iniziative del Comune di Pesaro. E, a proprio, ha depositato ild’impresa l’8 settembre 2022 (era dipendente comunale) per poi avere l’ok il 20 febbraio 2023, numero di registrazione 302022000126975 da parte dell’ufficio italiano brevetti e marchi. Costo dell’operazione: 101 euro. Il contributo comunale per l’organizzazione delviene assegnato all’associazione Opera maestra almeno dal 2022.