D’Orsi pronto per la nuova sfida | Col Ravenna trattativa lampo

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A volte ritornano. Francescoè uno degli ultimi rinforzi del. Una stagione e mezzo in giallorosso, prima con mister Dossena, poi con Gadda, quindi, lo scorso anno, il passaggio al Carpi e, al mercato invernale, lo sbarco in C al Renate. Ora, il ventisettenne centrocampista capitolino è di nuovoper una, come si è concretizzata questa opportunità? "Laè stata abbastanza veloce per merito della società, che mi ha voluto fortemente. Dopo l’esperienza in Lega Pro al Renate, difficilmente sarei tornato in serie D, ma, per me, è stata una seconda casa e, il ricordo che avevo dei quasi due anni passati qui, era incredibile. In più, il progetto, l’ambizione e la serietà di questa società vanno al di là della semplice categoria che, in questo caso, è solo una lettera e niente di più".