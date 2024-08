Così Giuntoli ha rivoluzionato la Juventus | 200 milioni in comode rate

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 28 agosto 2024)hala: 200inCome ha fatto, lo spiega il Corriere dello Sport con Giorgio Marota. Otto sono stati gli acquisti per rivoluzionare la rosa della. Otto sono i colpi che fanno volare Thiago Motta fin sopra le nuvole, consentendogli di ambire a vette impossibili anche solo da immaginare nel momento in cui Elkann ha posto un freno alle spese folli e ha cominciato a parlare apertamente di «sostenibilità». Dopo i tre anni di rigida dieta economica – i tre anni di Allegri, trascorsi tra inchieste e difficoltà extracampo – e le due sessioni concluse a “spesa zero” e senza particolari acuti, laha messo a segno otto acquisti magistrali, diventando la regina di un mercato non ancora concluso.