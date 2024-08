Bologna il concerto in ricordo di padre Marella in Piazza Maggiore | programma e ospiti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

Rimini, 28 agosto 2024 – Rimini si riempie questo sabato 31 agosto e domenica 1° settembre per la diciottesima edizione del Festival-spettacolo "Hey Joe" in memoria del beato Olinto Marella, il frate dei poveri per la vita e la solidarietà. Si comincia sabato alle 15, quando il Crescentone si colorerà di persone, musica e cibo a favore delle persone in condizione di disagio. L'iniziativa è promossa da Cucine Popolari, Opera, Civibo e Amici di Padre Grande, e col patrocinio del Comune. Sarà una vera e propria maratona di musica e spettacoli, che si susseguiranno lungo la due giorni. Rimini canta così al mondo la figura di Padre Olinto e per la 18esima edizione ne ricorda la figura, nell'anno del centenario dal suo arrivo in città.