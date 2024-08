US Open 2024 tutto facile per Cocciaretto all’esordio | battuta Baindl in due set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Nessun problema per Elisabettanel primo turno degli USin due set l’ucraina Kateryna, numero 329 del mondo. La tennista azzurra, nel primo set, ha inanellato quattro game consecutivi, realizzando due break e portandosi sul 5-1. A questo punto, però, arriva la reazione dell’avversaria, che sorprende, annulla due set point e si riprende un break. L’ucraina costringeai vantaggio nel nono game, ma l’azzurra non concede occasioni e chiude il set sul 6-3. Decisamente senza storia, invece, il secondo set:si porta senza problemi sul 5-0 non lasciando spazio acon la risposta; l’ucraina ha un’importante reazione d’orgoglio nel sesto game, ma Elisabetta annulla due palle break e chiude il parziale per 6-0. Nel secondo turno,affronterà Pavlyuchenkova.