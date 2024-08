US Open 2024 | Darderi ko passa Baez in quattro set

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Finisce al primo turno l’avventura di Lucianoagli US. L’italo argentino è uscito infatti sconfitto dal confronto con Sebastian, vittorioso inset con il punteggio di 6-4 6-7(3) 6-0 7-6(4) dopo ben tre ore e 34 minuti di gioco. Quarta vittoria in cinque scontri diretti per l’argentino di Buenos Aires, che si conferma bestia nera dell’azzurro. Nel primo set il più giovane dei due giocatori è bravo a recuperare l’iniziale break di svantaggio, ma nel settimo gametorna avanti e mantiene il servizio agevolmente fino alla fine del parziale, chiudendo 6-4. Senza break invece il secondo set, che vede l’argentino annullare ben 8 palle break, ma alla fine capitolare nettamente al tie break. Sull’1-1 peròesce dal match, prendendo un bagel nel terzo set.