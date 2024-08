US Open 2024 Berrettini | Devo alzare il livello Ma sono pronto per Fritz

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) “So che posso fare meglio ma, come ho già detto,affrontare un passo alla volta. Adessoildi gioco in vista del secondo turno.arrivato qui a New York con tanti punti interrogativi ma ho gestito bene il match. Questo è il mio secondo Slam della stagione.felice di essere qui: New York mi porta bene e poi qui ho dei bei ricordi”. Lo ha detto Matteodopo il successo contro Albert Ramos Vinolas nel debutto agli Us. Secondo il tennista romano “la cosa positiva è che ilpiano piano è salito. Questo fa ben sperare per il prossimo match”. Ora c’è Taylor, testa di serie numero 12 del tabellone: “Non lo affronto da tanto tempo – aggiungein conferenza stampa – , l’ultima volta è stato in United Cup nel 2023 e ho perso in due set molto lottati, due tie break.