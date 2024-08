Travolta e uccisa a 20 anni Stava andando in chiesa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024)attraversando la strada assieme a un’amica per dirigersi inper la messa della domenica quando è arrivata un’auto che le ha travolte entrambe. Un impatto costato la vita alla ventenne Camilla Cecconi. Camilla e la sua amicano attraversando la strada in via Prenestina quando è arrivata l’auto che le ha centrate in pieno. Al volante c’era una 72enne, portata in ospedale in stato di choc. "Non le ho viste" avrebbe ripetuto sconvolta la donna, indagata per omicidio stradale.