Presentata al MArTA l’edizione 2024 del Premio Zeus – Premio Internazionale di Archeologia

(Di martedì 27 agosto 2024) “L’Amministrazione Comunale ha inteso indire una nuova edizione deldi– Città di Ugento con l’intento di perseguire degli obiettivi precisi: creare le condizioni abilitanti per interpretare il complesso mondo dell’e dei beni culturali, sensibilizzare alla tutela e salvaguardia, sollecitare un apprendimento continuo come principio attivo di cittadinanza e pertanto creare pratiche partecipative e sollecitare una percezione dinamica e un’elaborazione cognitiva anche di tipo emotivo”. Salvatore Chiga, Sindaco di Ugento (SOSTITUITO DAL VICE SINDACO LECCI), in provincia di Lecce, spiega così i motivi ispiratori delispirato proprio al capolavoro della bronzistica tardo-arcaica, il cosiddettodi Ugento, custodito dagli anni ‘60 all’interno del Museo archeologico nazionale di Taranto.