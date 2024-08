Paralimpiadi al via | 10 bergamaschi ai blocchi di partenza Caironi e Testa i più attesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 27 agosto 2024) Parigi. Siamo ormai agli sgoccioli; si alza il sipario sulledi Parigi 2024. Dodici giorni che mostreranno al mondo un’infinità di eroi che hanno saputo reagire agli ostacoli insormontabili che la vita gli ha messo di fronte, tutto per coltivare la propria passione e l’amore che hanno verso lo sport, che, a molti, ha sicuramente cambiato l’esistenza. Dal 28 agosto circoleranno all’interno del villaggio paralimpico circa 4.400 atleti provenienti da 185 nazioni e che si giocheranno una medaglia nei 22 sport presenti in palinsesto, per un totale di 549 eventi. Sarà un notevole incremento quello dei Comitati partecipanti: si parla di 23 Stati in più rispetto all’appuntamento di Tokyo 2020.