Obbligatorio ordinare due portate a testa altrimenti niente tavolo | la decisione di un ristorante scatena le polemiche

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 27 agosto 2024)duePer sedersi albisognaalmeno due: è la, che ha sollevato un polverone sui social, presa dalla titolare di undi Camogli, in Liguria. Il locale in questione è il Sae (“Sale” in genovese ndr), uncon soli 18 coperti. Dietro ladella proprietaria c’è la volontà di mantenere i prezzi bassi e garantire “un livello di qualità senza dover tagliare sui prodotti o sul personale”. Valentina Mura, titolare del, al Il Secolo XIX ha motivato la sua scelta: “O facevamo un menù a prezzo fisso sul modello di alcuni ristoranti francesi oppure dovevamo puntare sull’obbligo della doppia portata”. “Alla fine, abbiamo deciso di puntare su questa seconda soluzione.