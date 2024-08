Lorella Cuccarini la decisione su Amici è arrivata | il suo annuncio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 27 agosto 2024) News Tv.lascia “”? Il noto talent show condotto da Maria De Filippi pare possa subire una piccola rivoluzione. Alcuni professori andranno via e il pubblico si chiede se tra questi ci sia anche la nota showgirl. Laha risposto in modo eloquente. (Continua) Leggi anche:, la dedica speciale a Maria De Filippi Leggi anche: “Uomini e Donne”, Maria De Filippi rimprovera Riccardo: cos’è successo in studio “”, Raimondo Todaro non sarà nel cast Aria di rivoluzione ad ““, noto talent show in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi. La padrona di casa ha intenzione di fare qualche accorgimento in vista della prossima edizione del programma televisivo. Probabilmente non rivedremo Raimondo Todaro, insegnante di danza. L’indiscrezione è stata lanciata dal portale Dagospia.