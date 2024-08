Giovane morto nello schianto il fratello | Sono una scatola vuota Vorrei rivedere Riccardo mentre apre il cancello

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 27 agosto 2024) Reggio Emilia, 27 agosto 2024 – “rivederlo ancora aprire il nostrodi casa". La voce di Filippo Fanti è malinconica, rassegnata al destino crudele che, alle prime luci del mattino di domenica, ha strappato via a una famiglia, e alla sua comunità, la vita giovanissima diFanti, il 22enne di Gattatico deceduto in un incidente sulla via Emilia a San Prospero di Parma, quando ormai era quasi arrivato a casa. "Quando realizzi ciò che è successo – dice Filippo, ilmaggiore – quello che avverti è un forte dolore allo stomaco. Non sento più nulla,una, una marionetta senza più forze. È straziante sapere che il tuo fratellino non c’è più". Eppure deve farsi forza, soprattutto per mamma Angela e papà Eddy, che nella giornata di ieri hanno spento i cellulari per rifugiarsiscrigno dei ricordi.