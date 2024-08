Genitori e fidanzato uniti | Sharon non conosceva il suo assassino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Nessuna svolta ancora nel delitto diVerzeni avvenuto la notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d'Isola, nella Bergamasca. A quattro settimane dall'omicidio, resta ancora fitto il mistero sul killer che ha ucciso la barista 33enne con quattro coltellate, mentre camminava dopo mezzanotte non molto lontano da casa. Un'abitudine, quella di uscire la sera tardi, che secondo familiari e vicini la giovane aveva preso da tempo, su consiglio del dietologo. Per l'omicidio non esistono ancora indagati ufficiali né un movente, mentre si continua a cercare anche il coltello usato dall'.  Ieri gli inquirenti hanno ascoltato come persone informate altri residenti del paese alla ricerca di possibili testimonianze che possano aiutare a dare un volto e un nome al colpevole.