Federmoda cresce approccio non consumistico nei saldi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) I consumatori italiani sono sempre più orientati verso unnonnegli acquisti, facendo registrare un "significativo cambiamento" nelle loro abitudini: è quanto rileva Federazione Moda Italia-Confcommercio, secondo la quale "il valore dell'autenticità e della sostenibilità sta prevalendo sull'acquisto sfrenato e a tutti i costi". Un trend questo che - come è stato riscontrato anche durante il periodo deie in questo fine agosto - coinvolge appunto anche il settore moda. La Federazione ricorda che secondo un'indagine realizzata da Confcommercio con Swg "gli italiani vogliono vivere nei quartieri dove ci sono più esercizi di prossimità perché questi rafforzano le comunità (per il 64% degli intervistati), fanno sentire più sicure le persone (57%) e fannore il valore delle abitazioni (fino al 26% in più)".