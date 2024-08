Arnaldi-Safiullin in tv | data orario canale e diretta streaming secondo turno US Open 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 27 agosto 2024) Matteose la vedrà contro Romannel match valido per ildegli US. Il tennista azzurro ha debuttato con una comoda vittoria ai danni della wild card locale Svajda e trova ora il russo, avversario molto ostico. Anche per lui è arrivato un successo in tre set ai danni di una wild card, Forbes. I due si affrontano per la seconda volta in carriera e si contendono un posto al terzo(giocabile contro Hurkacz).ha vinto l’unico precedente, quest’anno a Brisbane, maè molto pericoloso sui campi di Flushing Meadows, tanto che già lo scorso anno ha raggiunto la seconda settimana. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo giovedì 29 agosto cone campo ancora da definire.