Vendevano sui social vestiario contraffatto | in manette due giovanissimi pontini

(Di lunedì 26 agosto 2024) Indagine e Denunce Nei giorni scorsi, le Fiamme Gialle di Latina, nell’ambito delle attività di controllo di polizia economico-finanziaria, hanno portato alla denuncia di due giovani ventenni coinvolti nella vendita di capi di abbigliamento contraffatti tramite piattaforme. L’indagine, condotta sotto la supervisione della Procura della Repubblica di Latina, ha svelato un’attività strutturata di commercio illegale, che si estendeva su tutta la provincia pontina. Modus Operandi I Finanzieri del Gruppo di Latina hanno individuato un giovane di Sezze, che insieme alla compagna, utilizzava profili attivi su piattaforme come Instagram, TikTok, e Vinted per vendere prodotti contraffatti di marchi di lusso come Balenciaga, Gucci, Burberry, Louis Vuitton, e altri.