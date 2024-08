Simu Liu aveva timore a recitare con Michelle Yeoh in Shang-Chi

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 26 agosto 2024)Liuconin-Chi Dopo aver orchestrato diverse sequenze d’azione insieme ad alcuni combattenti degni di nota, c’è una co-star in particolare con cuiLiu si sente onorato di aver avuto a che fare. Durante il suo periodo sul set di-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, l’attore era intimorito dall’idea di condividere lo schermo con, dato che è certificata nelle arti marziali ed è nota per il suo lavoro di stunt in film come La tigre e il dragone e Supercop. Eppure, secondo Liu a un panel del Fan Expo Canada, l’esperienza dial suo fianco non è stata altro che gratificante. Ha detto al pubblico: “Quando abbiamo condiviso le nostre scene insieme e ho avuto l’opportunità di combattere con lei, è stato più di un combattimento, è stata una danza.