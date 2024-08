Regola 60-30-10 la guida per usare al meglio i colori nell’arredo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) Il colore è una componente importante nell’ambito del lavoro degli arredatori d’interni. Nel mondo del design, la60-30-10 aiuta i professionisti nella scelta e nell’abbinamento cromatico per i loro progetti. Spiegata in modo semplice, la norma indica che il colore dominante dovrebbe occupare il 60% del design, il colore secondario dovrebbe incidere per il 30%, mentre un terzo colore dovrebbe costituire il 10% dell’arredamento. Caratteristiche Il colore dominante, che, stando alla60-30-10, dovrebbe coprire la maggior parte del design (60%), è in genere un colore neutro come bianco, crema, sabbia, avorio, beige, grigio o, ancora, un colore primario come il blu e viene spesso utilizzato su pareti e soffitto. Può essere impiegato anche in tonalità diverse, sempre dello stesso colore, per creare variazioni sottili ma interessanti.