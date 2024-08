Naufragio yacht Bayesian media | indagato il comandante Cutfield

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 26 agosto 2024) Sarebbepere omicidio plurimo colposi ildel, James, il veliero affondato il 19 agosto scorso a Porticello, nel palermitano, causando la morte di 7 persone. È quanto riportano la Repubblica e altri organi di stampa. Fra i destinatari degli avvisi di garanzia oltre a, probabilmente ci sarà anche il suo vice e l'uomo che era in plancia quando si è scatenato il temporale, cui sarebbe toccato dare l'allarme ai passeggeri. I nodi su cui lavora la procura La procura di Termini Imerese ha deciso per l'iscrizione nel registro didopo averlo interrogato ieri per la seconda volta: tra i nodi principali da sciogliere, spiega il Corriere della Sera, c’è la questione dei portelloni laterali, forse rimasti aperti. Infatti il veliero era considerato inaffondabile se fosse stato chiuso tutto.