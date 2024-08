Inter Darmian premia l’usato sicuro di Inzaghi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 26 agosto 2024) L’eterno ragazzo non ha intenzione di smettere. Si pensava, erroneamente, che avrebbe cominciato in panchina la partita contro il Lecce. Matteoha invece stretto gli scarpini e lasciato giù il fratino, pronto a fare il suo, come richiestogli da. Con Dumfries vive da tre anni una sana rivalità per chi comincia il lavoro. Per volontà di, gli esterni giocano un’oretta abbondante, poi lasciano spazio al loro doppione, stremati dall’incessante andirivieni a cui il ruolo li chiama. Non è un compito per vecchi, parafrasando i fratelli Cohen, eppure a un passo dai 35 (età giovane per la vita, non troppo su un campo di pallone)è ancora un’alternativa che funziona. Lo dimostra il gol contro il Lecce, 5’ dopo il fischio d’inizio, assieme a tante altre giocate di grande e piccolo impatto distribuite lungo la gara.