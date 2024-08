Giù prezzo benzinaai minimi da gennaio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 26 agosto 2024) 11.50 Ildella benzina verde self è ancora in calo e tocca idal 30, a 1.811 euro al litro. Il diesel, sempre self, è a 1,686 euro al litro, aidal 6 luglio 2023. Lo rileva Quotidiani Energia, sulla base dei prezzi aggiornati al 25 agosto. Sul servito, per la benzina ilmedio praticato è 1,958euro al litro (1,980 la rilevazione del 9 agosto). La media del diesel servito è 1,833 euro al litro (contro 1,860 registrato prima della pausa estiva).