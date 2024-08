Domani prende il via la 45 edizione di Benevento città spettacolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 26 agosto 2024), martedì 27 agosto,il via la 45madel Festival “”, dal titolo “Costruzione Sentimentale”. La kermesse, con la direzione di Renato Giordano, è organizzata dal Comune die dalla Fondazione, con il contributo della Regione Campania e di Scabec. Il Festival si aprirà alle 18:30 al foyer del Teatro Comunale V. Emmanuele con l’inaugurazione di una mostra speciale dedicata al 250mo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. A seguire, i partecipanti potranno dirigersi verso il Giardino del Mago, che riapre in occasione del festival, per il primo appuntamento di “Sorsi e Discorsi”, una rubrica giornaliera che si terrà fino all’1 settembre. Il primo appuntamento sarà dedicato al “Festival incontra la stampa” con la performance musicale di Giuseppe Capriello Quartet.