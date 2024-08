Dengue caso sospetto Disinfestazione straordinaria in zona San Francesco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 26 agosto 2024) Si è svolto in via cautelativa già nella notte scorsa il primo dei tre interventi diprevisto in seguito a undicomunicato dal servizio di Igiene pubblica dell’Azienda sanitaria. I sintomi rilevati sono quelli della febbre virale, tipica delle aree tropicali: il virus è trasmesso da zanzare del genere Aedes, la cosiddetta zanzara tigre ed è di fastidioso sviluppo sintomatologico, ma in genere di esito non letale L’area dell’intervento, frequentata dalla persona sospettata di avere contratto il virus, è in centro storico, tra Canalchiaro e largo San, largo San Giacomo, piazzale Redecocca, Rua dei Frati minori, Rua Muro, via Bertolda, via dei Balugola, vie Delle Rose, via Ruggera, via San Giacomo, via San Paolo, via Servi, via Stella , via Tre Re, vicolo De’ Grassetti e vicolo Frassone.