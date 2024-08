Conte non sceglie tra Harris e Trump e così corteggia l’estremismo antiamericano

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 26 agosto 2024) I leader dei Democratici americani hanno tutti rinunciato a qualcosa delle loro idee per trovare un enorme denominatore comune: battere Donald, cioè l’antidemocrazia e il ritorno al Far west politico – altro che Carl Schmitt – e ridare slancio ottimistico e progressivo agli Stati Uniti. Invece in Italia, dopo qualche buon segnale, i leader fanno il contrario degli americani: alzano la posta. In parte lo si comprende, ognuno vuole il posto migliore a tavola. Ma ci dovrebbe essere un limite, morale prima ancora che politico. Giuseppe, nell’intervista concessa a Repubblica, quel confine morale lo valica di slancio quando, a due mesi dal voto americano, non prende posizione a favore di Kamalae dicendo che la vittoria dell’assalitore di Capitol Hill non costituirebbe un pericolo per la democrazia perché egli sarebbe stato eletto democraticamente.