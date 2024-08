Astronauti bloccati sulla ISS | li riporterà a Terra SpaceX di Musk ma nel 2025

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 26 agosto 2024) Duedella NASA, Barry Wilmore e Suni Williams, sono rimastiStazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa di un guasto alla navicella Starliner di Boeing. Questo imprevisto ha complicato il loro rientro, previsto inizialmente per la fine del 2024, e ha costretto la NASA a posticipare il ritorno deglia febbraio. Per risolvere la situazione, l’agenzia spaziale statunitense ha deciso di affidarsi alla società privata, guidata da Elon. ProblemiStarliner di Boeing La missione degliWilmore e Williams prevedeva l’utilizzo della navicella Starliner per il rientro. Tuttavia, la navicella ha subito diversi problemi tecnici che hanno reso impossibile il suo utilizzo in sicurezza. Boeing ha cercato di risolvere le anomalie, ma i tentativi si sono rivelati insufficienti a garantire un ritorno sicuro.