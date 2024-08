VIDEO – Monza-Genoa 0-1 Serie A | gol e highlights della partita

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 25 agosto 2024)seconda giornata diA 2024-2025, si è concluso con il risultato di 0-1: questo ilcon i gol e gligiocata all’U-Power Stadium di. BLITZ GRIFONE –0-1 nellaseconda giornata diA. È unaa scacchi tra i campioni del mondo Alberto Gilardino e Alessandro Nesta in panchina. L’unica palla-gol prima del vantaggio è un siluro di Junior Messias che fa la barba al palo. Conta zero la rete annullata a Daniel Maldini per un precedente fuorigioco. Nel recupero, Andrea Pinamonti trova il primo gol col: minuto 52?, cross di Sabelli dalla destra e precisa incornata dell’ex attaccante del Sassuolo. La ripresa inizia colall’attacco. Al 59’ bella azione personale di Petagna che si destreggia bene in area rossoblù e calcia, sfiorando l’angolino sul primo palo.