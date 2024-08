Verdigi istituzioni unite | Il suo nome deve vivere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) "L’associazione Domenico Marcochiuderà entro il 31 dicembre". Lo hanno annunciato gli zii diper il 20esimo anniversario dalla morte del ragazzo-eroe che si tuffò in mare senza esitazione per mettere in salvo due bambini che stavano annegando a Marina. Un gesto altruista e coraggioso che gli costò la vita a 23 anni. L’associazione in suo ricordo, istituita nel 2004 dai genitori Carla e Andrea, organizza ogni anno il premiomettendo a disposizione fondi in favore di progetti di solidarietà rivolti a bambini in difficoltà. Quest’anno, però, la premiazione, che si svolgerà il 30 novembre, sarà l’ultima per "raggiunti limiti di età da parte nostra", spiegano gli zii Carlo Gadaleta e Fiorella, i quali dopo la scomparsa dei genitori di Marco nel 2021 hanno preso le redini dell’associazione.