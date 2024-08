UFFICIALE | AEW e NJPW non abbandonano Londra Forbidden Door tra un anno esatto!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 25 agosto 2024) Come ampiamente “spoilerato” dai banner pubblicitari sparsi pernegli scorsi giorni, la AEW ha confermato l’arrivo di2025 nella capitale britannica, tra un(quasi). Il PPV congiunto con ladebutta, dunque, sul suolo britannico, “sostituendo” nel calendario All In (che l’prossimo si svolgerà ad Arlington, Texas, il 12 luglio). Confermati, anche in questo caso, i rumor delle ultime torride giornate, con discrete possibilità che l’evento si tenga alla O2 Arena della più importante città britannica, in attesa del ritorno in quel di Wembley già annunciato per il 2026.