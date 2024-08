Test Roma in un Olimpico sold out | Dybala e Soulè insieme contro l’Empoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Pauloe Matiaspossono giocare. Daniele De Rossi l’aveva detto prima che esplodesse il caso della cessione della Joya in Arabia Saudita e lo ha ribadito dopo il ‘no’ dell’argentino ai 75 milioni in tre anni offerti dall’Al-Qadisiyya. Lariparte dal suo calciatore più forte e rappresentativo e il tecnico sembra orientato aare la coabitazione con il giovane connazionale ex Frosinone già da stasera alle 20:45, orario d’inizio del matchdi Roberto D’Aversa. La cornice all’sarà di quelle speciali: 67.000 spettatori. I tifosi giallorossi hanno riempito anche i Distinti Nord Ovest, cioè il settore tradizionalmente riservato al pubblico ospite. L’entusiasmo è alto dal post Covid e la notizia diha alimentato ancor di più la voglia del pubblico di essere presente.