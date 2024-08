Si schianta con lo scooter Ragazzo in Rianimazione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) È stato ricoverato in, con la prognosi che resta cautelativamente riservata, ma non è valutato in pericolo di vita. Quasi un miracolo per la condizioni in cui il 21enne di Pavia è stato soccorso poco dopo le 13 di ieri sullo svincolo della Tangenziale Ovest verso la Statale 617 “Bronese“. Era in sella al suoYamaha 300 quando ha perso il controllo ed è andato arsi contro il guard rail alla sua sinistra, nel tratto dello svincolo a corsia unica con la curva a destra che immette su quelle che i pavesi chiamano tangenziali Nord (fino alla Vigentina) ed Est (fino al bivio Vela), ex Provinciali passate sotto la competenza dell’Anas.