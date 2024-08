Serie C 2024 2025 girone B | Milan Futuro battuto all’esordio la Virtus Entella vince 1-0

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 25 agosto 2024) Inizia con una sconfitta l’avventura delnel campionato diC. Dopo le due vittorie in Coppa Italia, i rossoneri di Daniele Bonera sono stati battuti 1-0 dallanella prima giornata delB. Un risultato meritato dai liguri, che hanno dimostrato sul campo la loro superiorità pur non riuscendo a chiudere la partita con il gol del raddoppio. Gli uomini di Fabio Gallo si confermano squadra attrezzata, che oggi ha sicuramente fatto valere anche la maggior esperienza rispetto a una squadra che aveva un classe 2001 come titolare più “anziano”. La cronaca – Al terzo minuto è subito pericolosissimo l’, che si divora il gol del vantaggio con Casarotto. Il numero 10 calcia malamente a tu per tu con Nava, consentendo al portiere rossonero di salvarsi in angolo.