La navetta è piaciuta le critiche sono ingiuste

(Di domenica 25 agosto 2024) "L’iniziativa del busnotturno èai giovanissimi, Broccolo si lamenta ma non propone mai niente". È quanto afferma Matteo Pieroni, commissario cittadino della Lega Giovani di Civitanova, replicando al referente del comitato Cea Angelo Broccolo che su queste colonne aveva definito "un flop" l’esperienza dellanotturna, sperimentazione avviata dall’amministrazione comunale a luglio per "portare in centro i turisti dalle zone periferiche". Il servizio, attivo nei weekend di luglio, consisteva in tre pullman provenienti da Santa Maria Apparente, Civitanova Alta e Rione IV Marine, diretti in piazza XX Settembre. Secondo Broccolo l’iniziativa era mossa da buone intenzioni, ma mal organizzata e poco pubblicizzata.