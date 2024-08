Fiamme e fumo paura per un incendio | bambino perde i sensi evacuata una famiglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 25 agosto 2024) Santa Croce sull’Arno (Pisa), 25 agosto 2024 –a Santa Croce sull’Arno. Unsi è sviluppato in un appartamento di un edificio all’interno del quale si trovava una, una donna incinta e alcuni bambini. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di domenica 25 agosto in via Turi. Lanciato l’allarme ai vigili del fuoco, questi sono intervenuti con due squadre. Leavevano interessato alcune stanze della casa. Non appena possibile, il personale dei vigili del fuoco ha fatto evacuare tre bambini e due adulti, di cui una donna incinta, che erano impossibilitati ad uscire dalla propria abitazione attigua a quella interessata dalle. Mentre una squadra proseguiva nello spegnere le, il personale dei vigili del fuoco ha trovato unche aveva perso i. Il minore è stato consegnato al personale del 118 intervenuto.