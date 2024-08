Federica Sciarelli corteggiata da La7 | la conferma e decisione su Rai

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 25 agosto 2024)hato l'interesse di Urbano Cairo a portarla su La7. In una recente intervista a Il Corriere della Sera, la giornalista ha spiegato di avere un legame profondo con il programma che conduce da vent'anni e con la Rai stessa, dichiarando: "Io ho dato tanto a Chi l'ha Visto? e Chi l'ha Visto? ha dato tanto a me. Non farei mai uno sgarbo cos√¨ alla Rai". Sebbene il legame con La7 e l'ammirazione per l'editore Cairo e il giornalista Enrico Mentana siano evidenti, laha scelto di rimanere fedele alla rete pubblica che l'ha vista crescere professionalmente.√® diventata uno dei volti pi√Ļ iconici della televisione italiana grazie al suo impegno in Chi l'ha Visto?, programma che conduce dal 2004.