Casa Eden il sogno diventa realtà | Risposta concreta alle famiglie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 25 agosto 2024) Una facciata a colonne evocativa, per scelte architettoniche, dell’ex cinema teatro vapriese abbattuto per fare spazio al futuro, locali interni color glicine, verde e azzurro, arredi e spazi luminosi e rasserenanti, ampie vetrate, un tetto giardino alla sommità. A un anno dalla posa della prima pietra le immagini raccontano il futuro ed è arrivata al 40% la percentuale di cantiere di, il nuovo centro diurno e residenziale per pazienti con autismo colossale progetto della Fondazione Bfz e della cooperativa Il Punto d’Incontro, che ormai da anni gestisce, sempre per giovani con autismo, una sezione specifica del capannone a Inzago, battezzata Centro Van Gogh. La posa della prima pietra si tenne, alla presenza di tante istituzioni, il 21 settembre dell’anno scorso.