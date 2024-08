Canoa velocità Mondiali 2024 | ancora sugli scudi gli Atleti Individuali Neutrali

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 25 agosto 2024) Assegnati altri cinque titoli aiseniordi, che nell’anno dei Giochi sono riservati alle specialità non olimpiche: a Samarcanda, in Uzbekistan, nella prima sessione odierna atti conclusivi sui 500 metri per K1 e C1 maschili, C1 femminile e C2 misto, e sui 200 per il K2 femminile. Nel C1 500 maschile oro all’atleta individuale neutrale di passaporto russo Zakhar Petrov, primo in 1:47.293, il quale all’arrivo beffa il moldavo Serghei Tarnovschi, secondo in 1:47.312, mentre la medaglia di bronzo va al ceco Martin Fuksa, terzo in 1:48.405. Nel C1 500 femminile affermazione dell’ucraina Liudmyla Luzan, vittoriosa in 2:06.881, che precede la cilena Maria José Mailliard, alla piazza d’onore in 2:08.912, e la kazaka Mariya Brovkova, sul gradino più basso del podio in 2:09.731.