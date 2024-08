Auto si ribalta nel napoletano in 4 in una Smart | muore bimba di 8 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 25 agosto 2024) Erano in quattro a bordo di unaFortwo, un'pensata per due persone: una coppia con le loro figlie di 16 e 8. Questa mattina, lungo via Domitiana, all'altezza del civico 99 a Giugliano, in provincia di Napoli, l'si èta, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità. Leggi anche: Tragedia in vacanza, Nadiain un incidente a 56L'incidente ha avuto conseguenze tragiche: la figlia più piccola, di otto, è deceduta sul colpo. La sorella sedicenne è stata trasportata all'ospedale di Pozzuoli con ferite e fratture, mentre la madre è stata ricoverata per osservazione nello stesso ospedale. Il padre, che era al volante, ha riportato solo lievi escoriazioni.